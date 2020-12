Wilsdruff

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad ist am Sonnabendnachmittag in Wilsdruff der Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Renault-Twingo-Fahrerin offenbar den 66-Jährigen übersehen, als sie, vom Sachsdorfer Weg kommend, die Meißner Straße geradeaus in Richtung Schlossallee überqueren wollte. Der Fahrradfahrer wurde über das Auto geschleudert, landete auf der Straße und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die 20-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Von ttr