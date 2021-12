Wilsdruff

Brandgefährlich war die Fahrt eines ukrainischen Busses, den die Polizei am Mittwochnachmittag an der Raststätte Dresdner Tor an der A 4 bei Wilsdruff aus dem Verkehr zog. Wie die Beamten mitteilten, wies der Neoplan-Omnibus derart gravierende Mängel auf, dass dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Unter anderem sei die Achsaufnahme komplett durchgerostet und die Bremsanlage mangelhaft gewesen. Der Motor wies ein Leck auf und verlor allerhand Öl – es habe Brandgefahr bestanden, heißt es. Feuerlöscher waren an Bord nicht zu finden. Außerdem bemängelte die Polizei, dass der 50 Jahre alte Fahrer seine Lenkzeiten nicht eingehalten hatte.

Von fkä