Wilsdruff

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen einen Brückenpfeiler an der Sachsenallee in Wilsdruff, Ortsteil Kesselsdorf, besprüht.

An der Fußgängerunterführung der Bundesstraße 173 hinterließen die Täter zwei etwa 25 mal 25 Zentimeter große Hakenkreuze sowie diverse Parolen in schwarzer Farbe, teilte die Polizei mit.

Die Sprühdose ließen die Täter am Tatort zurück. Zum Sachschaden liegen derzeit noch keine Angaben vor. Der Staatsschutz der Dresdner Polizei ermittelt, hieß es weiter.

