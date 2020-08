Wilsdruff

Zwei junge Mopedfahrer haben am Mittwochabend in Wilsdruff einen 61-Jährigen geschlagen und getreten. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 21.45 Uhr am Stadtgraben unterwegs, als ihm zwei Mopeds entgegenkamen. Weil die jungen Fahrer im Fußgängerbereich herumkurvten, versuchte der 61-Jährige, sie zu stoppen. Die Jugendlichen hielten an, und einer der beiden stieß den Fußgänger zu Boden. Kurz darauf kamen noch weitere Jugendliche hinzu. Einer von ihnen trat den gestürzten Mann.

Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alarmierte Polizeibeamte suchten die Umgebung nach den Tatverdächtigen ab, konnten sie aber nicht mehr ausfindig machen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Wer das Geschehen beobachtet hat oder Aussagen zu den Mopedfahrern oder den Jugendlichen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.

Von ttr