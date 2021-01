Wilsdruff

Feuerwehrleute haben am Dienstagmorgen einen Brand in einer Lagerhalle an der Nossener Straße in Wilsdruff gelöscht.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle bereits komplett in Flammen. Auch das Dach stürzte ein. Menschen kamen nicht zu Schaden. In der Lagerhalle soll sich ein historischer Waggon der Schmalspurbahn befunden haben.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von rh