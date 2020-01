Freital

Szenen wie aus einem Film hat ein Autofahrer in Freital erlebt: Als der 34-Jährige mit seinem Suzuki am Mittwoch gegen 16.15 Uhr ein Firmengelände an der Döhlener Hüttenstraße verlassen wollte, öffnete ein fremder Mann die hintere Tür und setzte sich hinter den Fahrer auf die Rückbank. Anschließend stieg der Unbekannte wieder aus, riss die Fahrertür auf und versuchte, den Fahrer aus dem Wagen zu ziehen, berichtet die Polizei. Weil das nicht glückte, trat der Angreifer nach dem 34-Jährigen, verletzte ihn leicht und flüchtete. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 36-jährigen Deutschen wenig später in der Nähe des Tatortes festnehmen. Er muss sich nun wegen räuberischen Angriffs auf einen Kraftfahrer verantworten.

Von ttr