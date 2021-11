Westlicher Feldkopf: Mann bleibt in Felsspalte stecken

Kurort Rathen

Ein 70-Jähriger hat am Freitagabend auf dem Rückweg vom Klettergipfel „Westlicher Feldkopf“ bei Nässe den Halt verloren. Der Mann stürzte gut 15 Meter tief in eine Felsspalte und blieb dort stecken. Durch lautes Rufen konnte er Feuerwehrleute im Gerätehaus im Kurort Rathen auf seine Lage aufmerksam machen, die umgehend auf die Suche gingen.

Parallel dazu hatte seine Ehefrau bereits Rettungskräfte benachrichtigt, denn: Der 70-Jährige war in suizidaler Absicht auf den Gipfel geklettert. Nach mehreren Stunden überlegte er es sich dann anders, schickte eine SMS an seine Partnerin und machte sich an den Abstieg, der unsanft endete.

Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Ihre Gedanken um Selbstmord kreisen, Ihnen das Leben sinnlos erscheint oder Sie den Ausweg aus einer Krise suchen, gibt es viele Hilfsangebote. Die Telefonseelsorge unter den Nummern 0800/111 0 111 (ev), 0800/111 0 222 (rk) und speziell für Kinder und Jugendliche unter 0800/111 0 333 ist rund um die Uhr besetzt. Zudem bietet die Seelsorge anonyme Mail- und Chatberatungen an: www.telefonseelsorge.de. Unter der Nummer 488 53 41 können Betroffene kostenlose, persönliche Beratungstermine beim Dresdner Psychosozialen Krisendienst vereinbaren.

Feuerwehrleute und Einsatzkräfte der Bergwacht bargen den Verunglückten aus der Spalte und seilten ihn dann in einer Korbtrage durch das Steilgelände ab. Anschließend konnte der 70-Jährige an den Rettungsdienst übergeben werden.

Von M. Förster