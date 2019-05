Dresden

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in einen Baucontainer an der Blasewitzer Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten anschließend den Container. Als Beute wurden verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von über 2.000 Euro mitgenommen.

Die Täter versuchten außerdem drei weitere Container aufzubrechen, was ihnen allerdings nicht gelang. Der Sachschaden wurde auf ca. 800 Euro beziffert.

Von Jennifer Georgi