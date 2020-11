Weinböhla

Am Dienstag ist es gegen 10.30 Uhr am Bahnübergang an der Gutenbergstraße in Weinböhla zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrerin eines Hyundai i10 wollte mit ihrem Fahrzeug das Gleis der Straßenbahn überqueren. Dabei übersah sie vermutlich eine in Richtung Weinböhla fahrende Straßenbahn der Linie 4.

Der Kleinwagen kollidierte mit der Bahn und wurde zur Seite geschoben. Die Hyundaifahrerin wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Am Hyundai entstand wahrscheinlich Totalschaden. Die Straßenbahn wurde ebenfalls beschädigt. Der Straßenbahnbetrieb nach Weinböhla war für eine Stunde unterbrochen. Die Verkehrsbetriebe richteten einen Ersatzverkehr ein. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von rh