Weinböhla

Am Montagabend ist ein Radfahrer auf der Moritzburger Straße schwer verletzt worden.

Der 53-Jährige war aus Richtung Wilhelm-Wiesner-Straße in Richtung Hohe Straße unterwegs. Bisherigen Ermittlungen zufolge kam er zu Fall, als ihn ein unbekannter Kleintransporter überholte, dessen Fahrer nicht am Unfallort wartete. Als Polizeibeamte den 53-Jährigen in einem Krankenhaus aufsuchten, stand er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverlauf geben können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN