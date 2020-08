Weinböhla

An der Kreuzung Spitzgrund- und Laubenstraße in Weinböhla ist am Sonntagnachmittag ein Radfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann wollte ersten Erkenntnissen zufolge auf die Spitzgrundstraße auffahren und geriet mit seinem Rad auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte der Radfahrer mit einem entgegenkommenden VW. Der 56-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, an denen er letztlich noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin des Wagens bleib körperlich unversehrt.

Die Spitzgrundstraße musste ab 16 Uhr gesperrt werden.

Unfälle mit Radfahrern häufen sich

In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Unfällen, bei denen Radfahrer schwer verletzt wurden oder verstarben. So wurde ebenfalls am Sonntag ein E-Bike-Fahrer im Kreis Görlitz bei Zusammenstoß mit einem Motorrad so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus starb.

Am 27. Juli überrollte in Coswig ein Laster eine Radlerin, die noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Ein 18-Jähriger verletzte sich wenige Tage später schwer, als er mit seinem Rad eine Treppe an der Waldschlößchenbrücke hinunterfuhr. Auf dem Trachenberger Platz wurde am 25. Juli ein Radler schwer verletzt, der ungebremst in die Seite eines abbiegenden Autos geknallt war.

Von DNN