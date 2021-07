Weinböhla

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten Manja L. aus Weinböhla.

Die 47-Jährige wurde zuletzt am Mittwoch gegen 14.30 Uhr am Rathausplatz in Weinböhla gesehen. Seitdem gilt sie als vermisst. Laut Angaben der Polizei ist die Frau suizidgefährdet.

Manja L. (47) aus Weinböhla Quelle: privat

Manja ist 1,70 Meter groß und hat braune mittellange Haare. Sie ist schlanker als auf dem Hinweisfoto. Zur Kleidung und anderen mitgeführten Gegenständen der Frau ist nichts bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib von Manja machen können.

Hinweise 0351/483 22 33

Von tik