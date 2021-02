Weinböhla

Beim Wenden in einer Tiefgaragenzufahrt in Weinböhla hat sich am Samstagnachmittag eine folgenschwerer Unfall ereignet. Da der Mazda beim Umdrehen immer wieder wegrutschte, stieg der 34 Jahre alte Fahrer aus und versuchte, mit Hilfe einer 55-Jährigen, das Auto per Muskelkraft zu schieben. Ans Steuer setzte sich derweil eine Mitfahrerin.

Bei der Aktion rutschte das Auto rückwärts die Zufahrt herunter, durchbrach das Tor und prallte gegen eine Wand. Die 55-Jährige trug dabei schwere Verletzungen davon, die anderen beiden Beteiligten wurden leicht verletzt.

Von fkä