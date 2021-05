Wasserleiche in Heidenau gefunden – Todesumstände noch unklar

Heidenau

Grausige Entdeckung am Sonntagmorgen beim Spaziergang an der Elbe in Heidenau: Beim Gassigehen mit einem Hund hat ein Mann gegen 8.30 Uhr an der Mündung der Müglitz eine leblose Person im Wasser entdeckt und die Polizei verständigt.

Feuerwehrleute aus Heidenau und Pirna rückten mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt 20 Einsatzkräften an. Die Heidenauer Kameraden hatten das Motorrettungsboot dabei, das allerdings nicht zum Einsatz kam. Die Person lag in flachem Gewässer und konnte vom Ufer aus geborgen werden.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des offenbar jungen Mannes feststellen. Er war vollständig bekleidet und lag Augenzeugen der Bergung zufolge bereits längere Zeit im Wasser.

Die Kriminalpolizei hat noch am Sonntagvormittag ihre Ermittlungen aufgenommen, um zunächst die Identität der Person zweifelsfrei zu klären. Dabei seien auch Vermisstenfälle im Fokus, so ein Diensthabender. Außerdem würden nunmehr die Todesumstände untersucht.

Von Daniel Förster