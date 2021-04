Wanderer stürzt aus zehn Metern Höhe in die Polenz

Hohnstein

Am Dienstagnachmittag ist ein Wanderer aus zehn Metern Höhe im Polenztal in den Fluss gestürzt.

Am Wanderweg zwischen Bockmühle und Scheibenmühle war der 76-Jährige abgerutscht, nicht mehr zum Halten gekommen und zehn Meter tief in die Polenz gestürzt. An derselben Stelle ereignete sich vor 14 Tagen bereits ein anderer Wanderunfall.

Der Begleiter des Wanderers stieg etwas seitlich den Hang hinunter und zog den Verunfallten aus dem Wasser. Nach Versorgung durch die Bergwacht wurde der schwer verletzte und unterkühlte Mann vom Rettungshubschrauber Christoph 62 aus Bautzen in ein Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz waren die Bergwacht Alarmgruppen Bad Schandau und Sebnitz.

Von mf