Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz

Am Wochenende hat es im Nationalpark Sächsische Schweiz einen Waldbrand gegeben. Das Feuer konnte nur eingedämmt, nicht gelöscht werden. Am Montag qualmte es noch immer.

Wanderer hatten am Samstagnachmittag unweit der Grenze zu Tschechien Rauch aufsteigen sehen. Daraufhin wurde ein Rettungshubschrauber, der zufälligerweise in der Nähe zum Einsatz war, auf Erkundungstour geschickt. Kurze Zeit später wurde die Stelle des Brandes am Großen Zschand zwischen dem Schwarzschlüchteturm und dem Grenzweg auf deutscher Seite knapp 60 Meter von der Grenze zu Tschechien entdeckt. Der Brand loderte in einem schwer zugänglichen Gebiet, das mit keinem Feuerwehrfahrzeug zu erreichen war.

40 mal 40 Meter große Brandstelle

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr von Ottendorf bei Sebnitz und von Bad Schandau machten sich auf den Weg zur Brandstelle. Im Gebiet des Großen Zschands wurden die Fahrzeuge der Feuerwehr abgestellt und zwei Suchtrupps zur Erkundung in das Gebiet geschickt. Nach gut etwas zwei Stunden durch das teilweise steile und unwegsame Gelände wurde ein Weg zur Stelle des Feuers gefunden. Ein Hubschrauber der Polizei unterstützte dabei die Kameraden der Feuerwehr. Die Kameraden begannen um die zirka 40 mal 40 Meter große Brandfläche auf einem Riff einen Graben zu ziehen, um eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Bis zum Abend waren die Kameraden damit beschäftigt eine Brandausbreitung zu verhindern. Mühsam wurden mit Hacken Gräben gezogen und mit Wasser aus Rucksackspritzen (20 Litern Volumen) der Brand bekämpft. Mangels Wasser rauchte und brannte die Stelle weiter.

Ursache offenbar illegale Feuerstelle

Am Sonntag wurde zusammen mit zwei Rangern vom Nationalpark Sächsische Schweiz die Brandstelle kontrolliert. Ein Fußmarsch von rund einer Dreiviertelstunde durch steiles Gelände ist dazu notwendig.

Die Gräben wurden ausgebaut, um eine weitere Ausbreiten des Brandes unbedingt zu verhindern.

Am Montag werden weitere Maßnahmen geprüft. Kann ein Hubschrauber Material und Wasser zum Löschen an den Brandort fliegen? Oder kann ein Helikopter Wasser über der Brandstelle abwerfen kann?

Nach ersten Einschätzungen ist es der erste Waldbrand in der jüngsten Zeit, den man brennen lassen musste, da es nicht möglich ist, über den unwegsamen Landweg Löschwasser in entsprechenden Mengen an die Einsatzstelle zu bekommen. Dieser Einsatz zeigt, wie wichtig eine Unterstützung aus der Luft mittels Hubschrauber ist.

Am Montag stieg noch immer Rauch über der Brandstelle auf. Aktuell ist das Feuer, welches möglicherweise durch eine illegale Feuerstelle verursacht wurde, eingedämmt.

