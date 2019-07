Pirna

Am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr hat eine Waldfläche in Pirna an der Bundesstraße 172 Feuer gefangen. Oberhalb des sogenannten Kreuzgartens brannte eine Fläche von rund 1,5 Quadratkilometern. 20 Kameraden der Feuerwehren der Hauptwache Pirna sowie der Freiwilligen Feuerwehren von Altstadt und Copitz kamen zum Einsatz und löschten den Brand gegen 14.30 Uhr. Durch das bergige Gelände vor Ort hatten die Einsatzkräfte Schwierigkeiten, an die Brandstelle vorzudringen und Wasser dorthin zu transportieren, teilte Dieter Hartmann, Hauptbrandmeister der Feuerwehr Pirna, mit.

Aufgrund der Löscharbeiten kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Bundesstraße musste wegen dem Aufbau der Löschwasserversorgung halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr staute sich deshalb in beide Fahrtrichtungen, nur eine Spur war abwechselnd befahrbar. Die Brandursache ist bisher unklar.

Von DNN