Waldbrand am Großen Winterberg – Löscharbeiten dauerten bis Sonntag

Bad Schandau

Im Nationalpark Sächsische Schweiz ist am Samstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Löscharbeiten in der Kernzone des Nationalparks unterhalb der Kipphornaussicht am Großen Winterberg dauerten bis in den Sonntag hinein.

Das Feuer ging vermutlich von einer illegalen Feuerstelle aus, die die Einsatzkräfte am abgelegenen Brandort entdeckten. Für die Löscharbeiten mussten mehrere hundert Meter Schlauch ausgelegt werden. Im Einsatz waren zunächst die Wehren aus Bad Schandau, Schmilka, Prossen, Krippen, Porschdorf und Königstein, weitere Kameraden wurden am Abend nachgefordert.

Über Nacht pausierten die Löscharbeiten, am Sonntag konnten sie abgeschlossen werden. Um 11.30 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet. Insgesamt waren 67 Feuerwehrleute im Einsatz.

Von M. Förster