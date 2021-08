Radeberg

In Radeberg haben sich Vandalen übers Wochenende an Wahlplakaten zu schaffen gemacht. Wie die Polizei meldet, rissen sie in der Nacht zu Sonntag rund 50 aufgehängte Plakate an der Badstraße herunter.

Dabei konzentrierten sich die Täter nicht auf eine Partei, sondern gingen wahllos vor. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von fkä