Vonovia-Transporter in Bischofswerda brennt

Bischofswerda

In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag hat in Bischofswerda ein Kleintransporter gebrannt. Kurz vor 2 Uhr hatte ein lauter Knall die Anwohner der Pfarrgasse aus dem Schlaf gerissen. Ein Mann bemerkte den brennenden Wagen auf der Straße und alarmierte die Feuerwehr. Als die Kameraden eintrafen, brannte der drei Jahre alte Opel Movano vollständig. Mit großen Wassermengen löschten die Kameraden die Flammen und verhinderten, dass das Feuer auf das benachbarte Wohnhaus übergriff. Der Transporter brannte komplett aus, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Noch in der Nacht sicherten Beamte der Kriminalpolizei Spuren und ermitteln nun zur Brandursache. In den vergangenen Monaten standen bereits mehrfach Firmenwagen von Vonovia in Flammen.

Von ttr