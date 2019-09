Bad Gottleuba-Berggießhübel

Am Mittwochnachmittag stieß auf der Straße Ladenberg ein Pkw Volvo gegen den Anhänger eines Lkw Volvo. Der 42-jährige Fahrer des Lkw war auf der S173 zwischen Pirna und Bad Gottleuba unterwegs, als er in einer Kurve ins Schleudern kam und dadurch in den Gegenverkehr geriet. Eine Frau in ihrem Volvo konnte dem Anhänger nicht ausweichen. Es kam zur Kollision. Die 44-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro.

Von PS