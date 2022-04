Vier mutmaßliche Schleuser bei Pirna geschnappt

Berggießhübel/Dresden

Ende März klickten die Handschellen: Die Bundespolizei hat an einem A 4-Rastplatz vier mutmaßliche Schleuser festgenommen und zwei Fahrzeuge beschlagnahmt. Auf die Spur gekommen waren die Ermittler den Verdächtigen nach einer gelungenen Schleusung in der Nacht zum 23. März.

In jener Nacht waren acht türkische Staatsangehörige in Pirna aufgegriffen worden. Sie alle stellten Asylanträge und wurden in Erstaufnahmen untergebracht. Weitere Recherchen führten zu den mutmaßlichen Hintermännern, von denen die illegal Eingereisten über die Grenze gebracht worden sein sollen.

Die vier rumänischen Staatsbürger im Alter zwischen 31 und 36 Jahren sitzen seit dem Zugriff auf dem Parkplatz in Untersuchungshaft. Der Jüngste hat sich zu den Tatvorwürfen geäußert, die anderen drei schweigen bisher, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Von fkä