Nünchritz

Am Freitagnachmittag hat es an der Kreuzung An der Weinstraße/Am Brummochsenloch ordentlich gekracht. Der 75-jährige Fahrer eines Wagens war von Nünchritz in Richtung Nieschütz unterwegs. Als er auf den Straßen der Ortschaft Diesbar-Seußlitz nach links abbiegen wollte, krachte das Auto in einen entgegenkommenden Pkw. Der 75-Jährige Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin sowie die zwei Insassen des entgegenkommenden Wagens, eine 46-jährige Fahrerin und ihr 59-jähriger Begleiter, wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Schaden in der Höhe von etwa 7500 Euro.

Von mb