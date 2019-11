Meißen

Am Freitagvormittag haben Beamte der Dresdner Polizeidirektion mithilfe von Spezialkräften des Landeskriminalamtes Sachsen in einem Wohnhaus in Meißen mehrere Waffen sichergestellt, die sich unerlaubter Weise im Besitz des Bewohners befanden.

Ein Video, das der 15-jährige Sohn des Bewohners in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte, brachte die Polizei auf die Fährte. In diesem posierte der Junge in Tarnkleidung mit einem Gewehr und schoss mit diesem. Zeugen hatten die Polizei darauf aufmerksam gemacht, nachdem sie das Video im Netz gesehen hatten.

Ermittlungen der Polizei legten den Verdacht nahe, dass die Waffe dem 49-jährigen Vater des Jungen gehörte. Der Mann war aufgrund verschiedener Delikte nicht berechtigt, Waffen zu besitzen. Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung wurden mehrere Waffen und Schwarzpulver entdeckt.

Gegen den 49-Jährigen und seinen Sohn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Von mb