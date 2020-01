Verunglückter Schulbus fuhr zur Sicherheit über glatte Nebenstraße – zwei Kinder tot

Eisenach

Dem in Thüringen verunglückten Schulbus ist offenbar eine zur Verkehrssicherheit gewählte Route über eine Nebenstraße zum Verhängnis geworden. Das Fahrzeug verlor am Donnerstag kurz vor dem Ort Berka vor dem Hainich (Wartburgkreis) auf glattem Kopfsteinpflaster an einer Steigung den Halt und rutschte auf der Straße wieder zurück. Das berichteten am Mittag Einsatzkräfte auf einer Pressekonferenz. Der Bus sei anschließend einen Abhang hinab gestürzt, habe sich dabei überschlagen und kam schließlich in einem Wassergraben zum Liegen.

Bus sonst mit 23 Kindern besetzt

Zwei acht Jahre alte Kinderkonnten von der Feuerwehr nur noch tot unter dem Bus geborgen werden. Fünf Grundschüler wurden schwer verletzt. Nach aktuellem Stand bestehe aber bei ihnen keine Lebensgefahr. 15 weitere Schüler wurden leicht verletzt und zur Sicherheit in umliegenden Kliniken versorgt. Der Fahrer erlitt einen Schock. Normalerweise ist der Schulbus auf dem Weg von Eisenach nach Berka vor dem Hainich mit 23 Kindern besetzt. Ein Schüler fehlte am Unfalltag aber wegen eines Kuraufenthaltes.

Die Route über die nicht vom Winterdienst bestreute Nebenstraße habe der Busfahrer regelmäßig gewählt, damit er genau vor dem Schulgebäude halten kann und die Kinder dort nicht noch einmal die Straße überqueren müssen, berichtete Horst Schauerte, Chef des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil.

Zur Galerie Von glatter Straße gerutscht

„Seit heute Morgen ist die Welt eine andere“

Der Bus passierte die Unfallstelle gegen 7.30 Uhr. „Der Notruf ging um 7.40 Uhr bei uns ein,“ berichtete Eisenachs Feuerwehrchef Jens Claus. Gemeinsam mit mehreren freiwilligen Feuerwehren rückten die Helfer sofort aus. „Für die Helfer war das ein sehr schwerer Einsatz“, erklärte Innenminister Georg Meier ( SPD). Viele von ihnen kennen die Betroffenen persönlich. Es handele sich um ein dörfliches Umfeld. Landrat Reinhard Krebs reagierte geschockt: „Seit heute Morgen ist die Welt eine andere.“

Sachverständige ermitteln

Der Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücks ständen noch ganz am Anfang, betonte Günther Lierhammer, Leiter der zuständigen Polizeiinspektion Gotha. Deshalb könne er zunächst nur erste Details mitteilen. Sachverständige hätten inzwischen ihre Arbeit aufgenommen. Sie prüften dabei auch, ob technische Probleme oder auch ein Fehlverhalten des Busfahrers zu dem Unfall beigetragen hätten.

Grundschule bekommt zusätzliches Personal

Innenminister Helmut Holter (Linke) hatte vor der Pressekonferenz bereits die Grundschule in Berka vor dem Hainich besucht. „Alle Eltern sind inzwischen informiert worden“, sagte er. Psychologen seine vor Ort im Einsatz. Informiert würden zudem alle weiteren Schulleiter in Westthüringen, weil dort auch Geschwisterkinder der Unfallopfer lernten und besonders betreut werden müssten. Die Grundschule in Berka vor dem Hainich solle am Freitag wieder öffnen. Wegen Lehrermangels werde sie mit pädagogischem Personal aus dem Schulamt verstärkt.

Von Matthias Roth