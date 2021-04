Vermisster aus Zwickau: Ist Markus G. in der Sächsischen Schweiz?

Zwickau

In Zwickau wird seit Montagnachmittag der 40 Jahre alte Markus G. vermisst. Er hatte am Montag seine Arbeit in Chemnitz verlassen und war wohl zunächst nach Hause gefahren. Dort fand die Polizei das Auto des 40-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, könnte sich der Mann wahrscheinlich im Naherholungsgebiet Sächsische Schweiz aufhalten.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Markus G. Er könnte sich in der Sächsischen Schweiz aufhalten. Quelle: Polizei Zwickau

Markus G. ist 1,85 Meter groß, schlank und hat auffällig blond gelocktes Haar. Er spricht hochdeutsch ohne sächsischen Akzent. Bekleidet ist er wahrscheinlich mit einer Jeans, einer grauen gesteppten Jacke und schwarzen, knöchelhohen Stiefeln. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Zwickau unter (0375) 445 80 entgegen.

Von fkä