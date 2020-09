Vermisster Schwimmer tot aus Olbasee geborgen

Wartha

Nach wochenlanger Suche haben Taucher am Mittwochnachmittag einen vermissten Schwimmer tot aus dem Olbasee im Malschwitzer Ortsteil Wartha geborgen. Das hat die Polizeidirektion Görlitz am Donnerstagabend mitgeteilt. Die Taucher fanden den Mann demnach 150 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von 21 Metern. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um den 44-Jährigen, der seit dem 10. August als vermisst galt. Der Mann wollte mit seiner Frau auf dem See trainieren, fühlte sich dann aber schlecht und versuchte, zurück zum Ufer zu schwimmen – wo er nicht ankam (DNN berichteten). In den folgenden Wochen suchten Polizisten, Feuerwehrleute, Spürhunde, Hubschrauber, Sonarsonden und Drohnen immer wieder den See ab.

Von dnn