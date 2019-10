Arnsdorf

Der seit dem 16. September vermisste Ralil G. aus Arnsdorf ist wieder da. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, wurde der 16-Jährige bereits in der letzten Septemberwoche in Dresden aufgegriffen. Er konnte wohlbehalten im Kreise seiner Betreuer in Empfang genommen werden.

Von DNN