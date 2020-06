Neustadt in Sachsen

Eine seit 22. März in Langburkersdorf, einem Ortsteil von Neustadt in Sachsen vermisste 49-Jährige ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Leiche der Frau in einem Waldstück gefunden. Ein Straftatverdacht bestehe nicht.

Kurz nach ihrem Verschwinden war auch mit Spürhunden und einem Hubschrauber nach ihr gesucht worden.

Von fkä