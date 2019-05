Hermsdorf/Erzgebirge

Die Polizei sucht nach der 16-jährigen Marie Sophie D., die seit 1. Mai vermisst wird. Die Teenagerin verließ an diesem Tag die Jugendeinrichtung in Hermsdorf, in der sie untergebracht ist, und kehrte seitdem nicht zurück. Den Ermittlungen zufolge könnte sie sich in Dresden aufhalten, teilte die Polizei mit. Alle Suchmaßnahmen blieben jedoch bislang erfolglos.

Marie-Sophie ist 1,65 Meter groß, von kräftiger Gestalt und hat mittellange schwarze Haare. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Lederjacke, einer Hose mit Tarnfarbenmuster sowie dunklen Sportschuhen. Sie nahm zwei schwarze Rucksäcke und einen silbernen Koffer mit.

Marie Sophie D. wird seit 1. Mai vermisst. Quelle: Polizei Dresden/Lukas Reumund

Die Beamten fragen: Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

