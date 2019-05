Rathmannsdorf

Am frühen Donnerstagmorgen ist es zu einem Unfall auf der Hohnsteiner Straße mit zwei Autofahrern gekommen. Ein 33-jähriger Toyotafahrer wollte von der Bergstraße auf die Hohnsteiner Straße in Richtung Bad Schandau einbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß der Wagen des 33-Jährigen mit einem VW Passat zusammen. Beide Fahrer verletzten sich und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein Schaden von rund 26.000 Euro.

Von heh