Meißen

Eine 14-jährige Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag in Meißen auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Höhe vom Supermarkt Penny von einem Anhänger erfasst worden. Das Mädchen war gerade dabei, die Fahrbahn zu überqueren, als es zum Zusammenstoß kam. Sie stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Kleintransporter fuhr indessen davon. Nähere Informationen zum Wagen liegen derzeit nicht vor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 und das Polizeirevier Meißen entgegen.

Von DNN