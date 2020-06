Großharthau

Auf der B6 hat es am Samstag gegen 15 Uhr gewaltig gekracht, als zwei Fahrzeuge ineinander prallten. Der Fahrer eines Skodas wollte in Höhe der Poststraße auf der B6 wenden. Bei dem Manöver übersah er allerdings ein von Bischofswerda aus kommendes Auto. Der Fahrer des Wagens hatte keine Chance mehr zu bremsen und krachte in den Skoda.

Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen des aus Bischofswerda kommenden Autos in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Skoda blieb dabei unverletzt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von mb