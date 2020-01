Pirna

Eine fehlgeleitete bzw. verirrte Silvesterrakete hat am Neujahrsmorgen den Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Pirna-Copitz in Brand gesetzt. Passanten hatten von der Straße aus einen Feuerschein im Rundhaus an der Fährstraße gesehen und gegen 0.22 Uhr die Feuerwehr zu dem großen Wohnblock gerufen. Noch um Mitternacht hatten Anwohner vor dem Wohnhaus nahe der Auffahrt zu Pirnas historischer Stadtbrücke ein Feuerwerk gezündet und damit in den Nachthimmel bunt gezaubert.

Die Mieter der betroffenen Wohnung, zu der Balkon gehörte, aber auch der darüber- und der darunterliegenden Wohnung waren zum Unglückszeitpunkt nicht zuhause, so dass niemand so ohne weiteres den Balkon erreichen konnte, um Löschversuche zu unternehmen. Das konnte erst die Feuerwehr die mit mehreren Fahrzeugen sowie einer Drehleiter anrückte. Als die Brandschützer vor Ort eintrafen, züngelten die hellen Flammen, tropften bereits brennende Teile auf die darunterliegende Etage. Erst als die Feuerwehrleute über den Hydranten eine Wasserversorgung aufgebaut und die Drehleiter in Position gebracht hatten, konnte der Brand wirkungsvoll bekämpft werden.

Schlussendlich gelang es der Feuerwehr, ein Übergreifen auf andere Austritte und Wohnraum zu verhindern. Parallel hatten sich die Floriansjünger auch Zugang über das Wohnhaus Zugang zu den betreffenden Balkons machen können, um weitere Gefährdungen auszuschließen. Mit Wasser wurden die Flammen schnell erstickt. An zwei Balkonen entstand Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der zur Absicherung herbeigeeilte Rettungsdienst kam nicht zum Einsatz.

Von Marko Förster