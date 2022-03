Vergewaltigung in Meißen: Polizei veröffentlicht Phantombild

Meißen

Per Phantombild sucht die Polizei nach einem Mann, der sich der besonders schweren Vergewaltigung schuldig gemacht haben soll. Der Unbekannte habe am 12. August gegen 12 Uhr eine Frau auf dem Parkplatz des Elbe-Centers an der Niederauer Straße in Meißen sexuell missbraucht.

Zuvor sprach er die 36-Jährige an, ging dann zu seinem mattschwarzen Wagen und holte ein Messer, das er dem Opfer an den Hals hielt. So zwang er die Frau über die Seitentür in das Innere seines schwarzen Hundefängers, wo er sich an ihr verging.

Eine Phantomzeichnung des mutmaßlichen Vergewaltigers. Quelle: Polizei Dresden

Nach Angaben des Opfers fertigten die Beamten nun ein Phantombild und fragen: Wer kennt den Mann? Wer kann Angaben zu dem mattschwarzen Kastenwagen machen, der am 12. August, einem Donnerstag, gegen Mittag auf dem Parkplatz des Elbe-Centers gestanden haben muss? Das Auto trug auf der Seitenschiebetür einen Aufkleber in Form eines Hundekopfs.

Bereits am Tag nach der Tat hatte die Polizei eine Fahndungsmeldung veröffentlicht. Darin wurde der Verdächtige als um die 40 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und kräftig beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem roten T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä