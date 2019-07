Bad Gottleuba

Am Mittwochabend hat die Bundespolizei auf der A 17 ein tschechisches Fahrzeuggespann bis über die Grenze nach Naklarov verfolgt. Nachdem das Fahrzeug den Beamten gegen 20.45 Uhr in Richtung Prag aufgefallen war, wollten sie ihrem Verdacht auf den Grund gehen und eine Kontrolle durchführen. Der Fahrer des Fahrzeugs führte jedoch ein Ausweichmanöver durch und flüchtete in verkehrsgefährdender Weise über die Grenze nach Tschechien.

Die Bundespolizei verfolgte das Fahrzeug in einem sicheren Abstand, da die Autobahn auf tschechischer Seite aufgrund von Bauarbeiten im Moment nur einseitig befahrbar ist.

Nachdem der Fahrer die Ortschaft Naklarov verlassen hatte, stoppte er das Fahrzeug auf der Gegenspur und die Insassen flüchteten zu Fuß weiter in ein angrenzendes Waldstück.

Gemeinsam mit der tschechischen Polizei und einem Diensthund haben die Beamten die Verfolgung aufgenommen, die zunächst keinen Erfolg brachte.

Durch nachfolgende Ermittlungen wurde jedoch bekannt, dass der Anhänger samt Ladung kurz zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Eine Baufirma aus dem Raum Heidenau beklagte den Verlust diverser Gerüstteile, Kabeltrommeln, Seilwinden, einer Kettensäge und eines elektronischen Bauaufzugs. Zufällig befanden sich alle gemeldeten Gegenstände auf dem Anhänger des Fahrzeugs.

Im weiteren Verlauf konnten die drei flüchtigen Tatverdächtigen durch die Beamten der Bundespolizei, in Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden, identifiziert werden. Es handelt sich mutmaßlich um drei tschechische Staatsangehörige, die bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Deutschland und Tschechien aufgefallen sind. Zuständigkeitshalber werden die weiteren Ermittlungen bei der Polizei Sachsen geführt.

Von lp