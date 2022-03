Liebstadt

Eine Verfolgungsfahrt mit einem gestohlenen Wagen endete am Freitagmorgen im Seidewitztal.

Ein Mann war mit einem schwarzen Daimler Benz auf der A 17 bei Breitenau unterwegs. Den Beamten der Bundespolizei, die soeben die Meldung erhalten hatten, dass das Fahrzeug gestohlen worden war, fiel der Wagen auf. Sie nahmen die Verfolgung auf, woraufhin der Fahrer Gas gab und floh.

Kurz nach Liebstadt in Richtung Pirna beim Abzweig nach Seitenhain verlor der Verfolgte die Kontrolle über den Wagen und fuhr in einer Linkskurve geradeaus. Dabei stieß er gegen mehrere Bäume und kam nach circa 20 Metern im Flussbett der Seidewitz zum Stehen. Der schwere Geländewagen wurde dabei erheblich beschädigt, sein Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.

Der ADAC barg den Wagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrzeug in Göttingen entwendet.

Von lg