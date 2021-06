Bannewitz

Die Polizei musste am Montagnachmittag einem rumänischen Sattelzug auf der A 17 die Weiterfahrt untersagen. Der Laster hatte rund 800 Ferkel an Bord, denen durch die hochsommerlichen Temperaturen Gefahr drohte.

Die Beamten stoppten den Laster am Rastplatz „Am Nöthnitzgrund“. Feuerwehrleute rückten an, um die Schweine mit einem Wassernebel zu kühlen. Auch der Wassertank des Transporters wurde aufgefüllt. Unter Auflagen durfte der Fahrer am Montagabend seine Fahrt fortsetzen.

Von halk