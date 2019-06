Pirna

Ein VW Up ist am Mittwochabend auf der Lohmener Straße zwischen Pirna-Copitz und Doberzeit gegen einen Baum gefahren. Ersten Angaben zufolge war die 31-jährige Fahrerin gegen 20.15 Uhr nach einer Rechtskurve kurz nach dem Ortsausgang Pirna in Richtung Lohmen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Der Kleinwagen stieß zunächst gegen einen Bam und prallte dann zurück auf die Straße, wo er quer auf der Gegenfahrbahn stehenblieb.

Die Autofahrerin war offenbar nicht angeschnallt und erlitt Verletzungen. Ein hinzugekommener Ersthelfer kümmerte sich um die junge Frau. Er leistete Erste Hilfe, betreute die Verletzte und klemmte sogar die Fahrzeugbatterie ab. Die weitere Versorgung der Frau übernahmen die Mitarbeiter vom DRK-Rettungsdienst Pirna. Sie brachten die 31-Jährige in ein Krankenhaus.

Die Kameraden der Hauptwache der Feuerwehr Pirna verstreuten Bindemittel, weil Flüssigkeiten aus dem Pkw ausgetreten waren. Das Fahrzeug hatte Totalschaden erlitten und musste geborgen werden. Die Straße war bis gegen 22.15 Uhr gesperrt.

Von mf/ttr