Großenhain

Am Montag ist es auf der B 101 zwischen Stroga und Großenhain zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines VW Golf kam kurz vor dem Abzweig nach Nasseböhla nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß er gegen drei Bäume, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10 000 Euro.

Im Zuge der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme musste die B 101 in diesem Bereich vorübergehend gesperrt werden.

Von PS