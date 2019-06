Altenberg

Am Dienstagnachmittag ist ein roter VW in Altenberg auf einem Parkplatz gegen einen geparkten Opel Corsa gestoßen. Der Parkplatz befindet sich am Platz des Bergmanns und gehört zum Rathaus. Nach dem Zusammenprall verließ der VW-Fahrer unerlaubt den Unfallort. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro am Opel. Sie sucht nun nach Zeugen.

Wer Hinweise zum Unfall und zu dem flüchtigen VW geben kann, wendet sich an die Dresdner Polizei unter der Telefonnummer 0351 483 22 33.

Von lp