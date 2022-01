Dohna

Am Sonntagabend ist eine Frau mit ihrem VW Golf von der A 17 abgekommen und gegen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen gefahren. Die 46-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrerin war in Richtung Prag unterwegs und wollte an der Abfahrt Pirna runter von der Autobahn. Dabei kam sie in der Kurve von der Fahrbahn ab.

Der Alkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Beamten nahmen der Unfallfahrerin ihren Führerschein ab und fertigten eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 7 000 Euro.

Ein ganz ähnlicher Fall ereignete sich auch in der Silvesternacht bei Nossen auf der A 14: Ein 54-Jähriger verlor in der Überfahrt zur A 4 die Kontrolle über seinen VW, überfuhr mehrere Verkehrszeichen und kam in einem Waldstück neben der Autobahn zum stehen. Auch dieser Fahrer blieb unverletzt, aber auch er hatte Alkohol im Blut, etwa 1,8 Promille. Auch ihm nahmen die Beamten den Führerschein weg und er muss sich ebenfalls wegen Gefährung des Straßenverkehrs verantworten. Hier entstand ein Sachschaden von etwa 21 000 Euro.

Von lg