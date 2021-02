Unfallflucht in Meißen: Polizei sucht Zeugen

Meißen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmorgen an der Wittigstraße in Meißen einen Ford Fiesta beschädigt. Anschließend flüchtete er. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.

Der Ford war am Fahrbahnrand in Richtung Wilhelm-Walkhoff-Platz geparkt. Das Auto wies hinten links Schäden in Höhe von rund 1000 Euro auf.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

Telefon: 0351/ 483 22 33

Von ffo