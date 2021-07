Unfallfahrt in Heidenau: BMW-Fahrer beschädigt vier Autos

Heidenau

Gleich vier Autos hat der Fahrer eines BMW am Mittwochmorgen an der Lindenstraße in Heidenau beschädigt. Zunächst rammte der Mann mit seinem Wagen einen parkenden VW Passat. Diesen schob der Aufprall auf einen Ford Transit.

Beim Weiterfahren touchierte der 58-Jährige mit seinem BMW noch den Ford Transit und streifte einen Ford Focus sowie einen Mercedes. Dann machte er sich aus dem Staub, stellte sich aber später der Polizei. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Grund für die unfallträchtige Fahrt des 58-Jährigen ist noch nicht bekannt.

Von fkä