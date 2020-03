Wilsdruff

Der Polizei in Wilsdruff ist am Sonntagvormittag ein Unfall auf der Birkenhainer Höhe gemeldet worden. Offensichtlich war ein Renault Megane in einer Kurve ins Schleudern geraten und gegen einen oder mehrere Bäume geprallt. Das Fahrzeug war beim Eintreffen der Beamten verlassen, die Kennzeichen fehlten.

Derzeit sucht die Polizei nach den Insassen des Wagens und ermittelt zu den Umständen des Unfalls. Zudem wird geprüft, ob der Renault mit möglichen Straftaten in Verbindung steht.

Von halk