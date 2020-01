Pirna

Zwei Autos sind am Freitag auf der B172 in Pirna zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge krachte anschließend in einen Zaun. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt.

Die beiden Pkw fuhren auf nebeneinanderliegenden Fahrspuren in Richtung Innenstadt. Die 29-jährige Opel-Fahrerin befand sich auf der rechten Spur, zog nach links und übersah dabei den Renault neben ihr. Während der Opel auf der Gegenfahrbahn stehen blieb, rollte der Renault noch über einen Fuß- und Radweg, eher er in den Zaun eines Automobil-Handels schlitterte. Dabei wurde der 79-jährige Fahrer leicht verletzt, ebenso die 29-Jährige im Opel. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 11 000 Euro. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme an der entsprechenden Stelle vorbeigeleitet, zu Stau kam es dadurch jedoch nicht.

Von DNN