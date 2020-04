Freital

Am vergangenen Freitag ist es an der Poisentalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 38-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Laut Polizeiangaben war der Radler in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihn kurz vor der Einmündung Hengstberg eine 58-jährige Audi-Fahrerin überholte.

Nachdem die Frau rechts abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter Tel: 0351/4832233 und das Polizeirevier Freital-Dippoldiswalde unter Tel.: 0351/647260 entgegen.

Von lc