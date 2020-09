Bad Schandau

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall mit der Kirnitzschtalbahn schwer verletzt worden. Die 55 Jahre alte Urlauberin kam ersten Erkenntnissen zufolge mit ihrem E-Bike in Höhe der Haltestelle Botanischer Garten in Bad Schandau beim Überqueren der Gleise zu Fall.

Der Fahrer der gerade ankommenden Kirnitzschtalbahn leitete noch eine Vollbremsung ein. Dennoch geriet die Frau unter einen der Bahnwagen und wurde eingeklemmt. Ersthelfer bargen die schwer Verletzte, ein Hubschrauber brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Der Bahnfahrer erlitt einen Schock.

Die Kirnitzschtalstraße musste während der Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Von Marko Förster