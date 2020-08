Unfall mit 1,5 Promille: Audifahrer touchiert drei Autos in Pirna

Pirna

Verkehrsunfall mit rund 1,5 Promille: Ein 31-Jähriger ist am frühen Montagmorgen mit seinem Audi auf der Remscheider Straße in Pirna gegen drei weitere Autos gestoßen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Der Fahrer des Audis fuhr von einem Parkplatz auf die Straße und touchierte dabei einen Renault, einen Opel Corsa sowie einen VW Polo. Polizisten stellten fest, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, ordneten einen Test an.

Der Audifahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von ffo