Radebeul

Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen in eine Kita-Gruppe gestürzt und hat dabei zwei drei und sechs Jahre Kinder verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Radler der Gruppe mit 17 Kindern und vier Betreuern auf dem Käseweg entgegen, der unterhalb des Bahndamms zwischen Schildenstraße und Wasastraße verläuft. Der Versuch, an der Gruppe vorbeizufahren, scheiterte. Der Mann kam zu Fall und verletzte dabei die zwei Kinder und eine Erzieherin leicht. Danach fuhr er weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Hinweise: Tel.0351/482 22 33

Von DNN